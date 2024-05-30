Врачи назвали болезнь, которой семья из России заразилась на Бали Страдавшей от язв на коже семье россиян на Бали поставили диагноз «стрептодермия»

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Российские врачи выяснили, что семья туристов из РФ, которая заразилась загадочной болезнью на Бали, столкнулась с инфекционным заболеванием кожи под названием стрептодермия, пишет Telegram-канал SHOT. У россиян наблюдались язвы и пузыри на коже, которые увеличивались при контакте с водой.

Как рассказала девушка, после возвращения в Иркутск ее, сына и мужа, у которых на Бали образовались красные пузыри на коже, обследовали врачи. Они поставили диагноз «стрептодермия» и рекомендовали продолжать лечение цинковой мазью, использовать пантенол и сдать анализы.

Есть предположение, что инфекция сначала попала в небольшую ранку на губе ребенка, а из-за тепла на острове болезнь быстро прогрессировала, вызвав осложнения. Муж россиянки почти полностью выздоровел, остался лишь небольшой шрам на лице.

Ранее сообщалось, что вирус, поразивший россиян, похож на ветрянку, но избавиться от болезни не получается. Изначально семье выписали курс антибиотиков и различные мази, но к желаемому эффекту они не привели. После этого медики выписали еще три лекарства, но и они не смогли изменить ситуацию.

Также девушка жаловалась на сильные боли из-за соприкосновения с водой. Пузыри после этого стремительно разрастаются и лопаются. В итоге семья приняла решение вернуться в Россию, чтобы обратиться к отечественным специалистам.