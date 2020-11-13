Врачи и вирусологи могут получить визу в ОАЭ на 10 лет

https://static.news.ru/photo/cc1e3e30-273d-11eb-b1cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ОАЭ будут выдавать «золотые» визы врачам, специалистам в области информационных технологий и вирусологам. Об этом заявил правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

По его словам, визу сроком на 10 лет смогут получить специалисты в области искусственного интеллекта, больших данных, эпидемиологии и вирусологии, компьютерные инженеры и инженеры в области программирования, биотехнологий, электроники и электричества. Помимо представителей этих профессий на «золотую» визу смогут претендовать лучшие ученики старших классов и лучшие студенты университетов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в прошлом году кабинет министров ОАЭ впервые разрешил выдачу пяти- и десятилетних резидентских виз определённым категориям иностранных граждан. Долгосрочные визы были разрешены инвесторам, предпринимателям, учёным, высококвалифицированным специалистам и талантливым студентам. До этого иностранные специалисты могли проживать в ОАЭ не более трёх лет по одной визе.

Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о запуске первой в арабском мире атомной станции Barakah. По его словам, ОАЭ собираются эксплуатировать четыре атомные электростанции, которые обеспечат четверть потребности государства в электроэнергии безопасным, надёжным и экологически чистым способом.