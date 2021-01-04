Врачи Британии хотят поднять уровень угрозы из-за COVID-19 до максимального

https://static.news.ru/photo/fa18a60a-4ebf-11eb-a4a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

Великобритания может повысить уровень угрозы от COVID-19 до максимального, пятого уровня. Такую рекомендацию высказали врачи регионов Соединённого Королевства.

По получении рекомендации от единого центра биобезопасности и в свете последних данных, четыре главных врача Великобритании и медицинский директор Национальной службы здравоохранения (NHS) рекомендуют повысить уровень угрозы с четвёртого до пятого, — цитирует сообщение врачей РИА Новости.

В Великобритании складывается очень тяжёлая ситуация по коронавирусу. В частности, во многих регионах страны больницы почти переполнены. В Лондоне собираются открыть временную больницу Найтингейл в конференц-центре Excel.

При этом все столичные школьники по меньшей мере до 18 января будут учиться дистанционно и не исключено, что и по всей Англии школы будет решено закрыть.

Британские учёные ранее сообщили, что новая вариация вируса может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений.

Как писал NEWS.ru, власти Шотландии введут с 5 января полный карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом. Людям разрешат выходить из дома лишь по жизненно важной необходимости.