Врач умер в США после прививки вакциной Pfizer

https://static.news.ru/photo/0c26ea92-5176-11eb-8cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: KH via imago-images.de/Global Look press

Врач в США скончался спустя две недели после прививки вакциной Pfizer. В компании-производителе отрицают связь между введением препарата и смертью мужчины, сообщает Daily Mail.

Издание пишет , что о смерти врача сообщила его супруга Хайди Некельманн. По её словам, её 56-летний муж Грегори Майкл привился вакциной Pfizer 18 декабря, а через 16 дней умер. Женщина отметила, что её муж был полностью здоров, занимался спортом, не курил, выпивал крайне редко.

По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной. Другого объяснения нет, — сказала супруга врача.

По сообщению Daily Mail, врач заявил сначала о появлении через три дня после введения вакцины красных пятен на руках и ногах. Как медик он сам диагностировал у себя подкожное кровоизлияние. Проведённое исследование показало острую нехватку тромбоцитов.

Майклу в итоге поставили диагноз «идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура». Это заболевание характеризуется тем, что организм больного считает тромбоциты чужеродными объектами и заставляет селезёнку избавляться от них. Майклу была назначена операция. Врач был госпитализирован, но 3 января скончался в больнице от кровоизлияния в мозг.

Компания Pfizer заявила, что начала расследование инцидента с Грегори Майклом, но категорически отвергла наличие прямой связи между вакциной и смертью мужчины.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в Мексике был выявлен случай тяжёлой формы побочных эффектов при вакцинации от коронавируса препаратом совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech. Медсестра, которой сделали прививку, через несколько часов оказалась частично парализована.

Незадолго до этого стало известно о смерти медработника в Португалии. Женщина скончалась после прививки вакциной, разработанной швейцарской компанией Pfizer.