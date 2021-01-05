Врач умер в США после прививки вакциной Pfizer

Врач в США скончался спустя две недели после прививки вакциной Pfizer. В компании-производителе отрицают связь между введением препарата и смертью мужчины, сообщает Daily Mail.
Издание
По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной. Другого объяснения нет, — сказала супруга врача.
По сообщению Daily Mail, врач заявил сначала о появлении через три дня после введения вакцины красных пятен на руках и ногах. Как медик он сам диагностировал у себя подкожное кровоизлияние. Проведённое исследование показало острую нехватку тромбоцитов.
Майклу в итоге поставили диагноз «идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура». Это заболевание характеризуется тем, что организм больного считает тромбоциты чужеродными объектами и заставляет селезёнку избавляться от них. Майклу была назначена операция. Врач был госпитализирован, но 3 января скончался в больнице от кровоизлияния в мозг.
Компания Pfizer заявила, что начала расследование инцидента с Грегори Майклом, но категорически отвергла наличие прямой связи между вакциной и смертью мужчины.
Как сообщал NEWS.ru, ранее в Мексике был выявлен случай тяжёлой формы побочных эффектов при вакцинации от коронавируса препаратом совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech. Медсестра, которой сделали прививку, через несколько часов оказалась частично парализована.
Незадолго до этого стало известно о смерти медработника в Португалии. Женщина скончалась после прививки вакциной, разработанной швейцарской компанией Pfizer.