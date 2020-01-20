https://static.news.ru/photo/0a2db8ee-3410-11ea-bd37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Armer/dpa

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, почему данные по новому коронавирусу, выявленному в Китае, вызывают сильное беспокойство.

Вести о том, что вирус найден у врачей, контактировавших с больными, да ещё в таком количестве, заставляют сильнее беспокоиться о том, что может произойти распространение вируса вплоть до эпидемии, — цитирует Жемчугова радио Sputnik.

По словам медика, важно установить путь, которым передаётся вирус. Он отметил, что если это воздушно-капельный путь, то болезнь распространится очень быстро.

Как ранее сообщал NEWS.ru, китайские специалисты подтвердили, что новый тип коронавируса передаётся от человека к человеку. Об этом заявил глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.