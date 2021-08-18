Врач прокомментировал неожиданный признак перенесённого коронавируса

Изменения ногтей у перенёсших коронавирус людей были описаны как возникающие у отдельных переболевших. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал доктор медицинских наук Василий Власов, комментируя информацию о том, что этот симптом является неожиданным признаком перенесённого COVID-19.

По словам специалиста, частота появления этого признака пока точно не подсчитана.

Поскольку эти изменения происходят после инфицирования, то это для диагностики заболевания не имеет существенного значения, но это помогает составить более полную картину длительного течения ковида. Последствия длительного коронавируса ещё предстоит установить, — подчеркнул Власов.

Отвечая на вопрос о появлении новых признаков заболевания, врач подчеркнул, что они выявляются очень медленно, так как сама болезнь является новой. Он объяснил это свойством человеческого сознания, поскольку люди долго могут не распознавать то, что им незнакомо. Сейчас человечество находится в процессе изучения подобного явления, добавил эксперт.

Власов отметил, что сама диагностика ковида затруднена, пока не появятся специальные симптомы, прежде всего потеря обоняния. Все остальные признаки характерны для любого респираторного заболевания, в том числе тяжёлой пневмонии. Именно поэтому во всём мире «всякую простуду» сегодня принято трактовать как возможный коронавирус.

Ранее врачи выяснили, что у перенёсшего коронавирус человека на ногтях могут появиться горизонтальные линии. Углубления у основания ногтей или красные пятна под ними тоже являются возможными признаками перенесённого заболевания. Кроме того, оранжевые кончики ногтей или их выпадение стоит воспринимать как повод для похода к врачу.