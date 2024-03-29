Врач раскрыл, могут ли сиамские близнецы Хенсел родить здорового ребенка Врач Нурисламов: у сиамских близнецов Хенсел может быть здоровое потомство

Фото: Социальные сети

Эбби и Бриттани Хенсел

Сиамские близнецы из США Эбигейл и Бриттани Хенсел, одна из которых на днях рассказала о свадьбе, могут стать мамами совершенно здорового ребенка, заявил в разговоре с NEWS.ru врач — психотерапевт-нейрофизиолог Сергей Нурисламов. По его словам, рождение сросшихся детей не является результатом генетической патологии.

Оплодотворенная яйцеклетка разделилась не полностью, и поэтому девушки родились сросшимися. Возможно, на их беременную мать было какое-то воздействие. Однако их ребенок может быть совершенно здоров, — сказал он.

Ранее стало известно, что одна из сестер, Эбигейл, в 2021 году вышла замуж за медбрата и ветерана армии США Джоша Боулинга. Сиамские близнецы и Джош живут в Миннесоте.

У сестер Хенсел две головы и общее тело: одна управляет правой стороной, другая — левой, но при этом они двигаются и делают все синхронно. Девушки работают учителями в школе, где преподают математику пятиклассникам, и ведут активный образ жизни. В детстве и юности сестры были популярны благодаря пристальному вниманию СМИ — так, телеканал TLC даже снял о них документальный фильм, а телеведущая Опра Уинфри пригласила на свое шоу. Однако в последние годы Хенсел предпочитают приватность.