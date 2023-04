Александр Чеков

Впервые за много лет отряд кораблей ВМФ РФ зашел в порт Саудовской Аравии Российский фрегат «Адмирал Горшков» впервые за 10 лет зашел в порт Саудовской Аравии Джидда

5 апреля 2023 в 17:00

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков», архивное фото