Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» и танкер «Кама» прибыли в порт Джидда Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Отмечается, что последний раз боевые корабли ВМФ России совершали заходы в порты королевства около 10 лет назад.
Отряд кораблей Северного флота, в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама», выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия, — рассказали в пресс-службе.