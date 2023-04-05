Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» и танкер «Кама» прибыли в порт Джидда Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Отмечается, что последний раз боевые корабли ВМФ России совершали заходы в порты королевства около 10 лет назад.