Впервые за 10 лет Coca-Cola представит новый вкус Coca-Cola выпустит газировку cо вкусом малины и специй

Фото: Matteo Secci/Global Look Press

Компания Coca-Cola впервые за десятилетие выпустит новый напиток со вкусом малины и специй. Ягода была выбрана из-за ее популярности в автоматах Coca-Cola Freestyle, где можно смешивать вкусы.

Какие именно пряности будут добавлены, компания скрывает. Известно только, что они похожи на более насыщенный вкус обычных специй. Выпускать начнут сразу две версии напитка, с сахаром и без.

Газировка появится на полках уже в ближайшие недели. В США и Канаде определен старт продаж. Как пишет Metro, это произойдет 19 февраля.

Обновление линейки напитков может быть вызвано тенденцией на использование пряностей, которая появилась в 2024 году. Но основным вкусом станет малина.

Если вы поинтересуетесь тенденциями, то увидите, что количество пряностей в продуктах увеличилось, потому что вкусовые палитры потребителей изменились. Мы поняли, что это может стать для нас возможностью, — объяснил руководитель отдела маркетинга Coca-Cola в Северной Америке Шакир Мойн.

Он добавил, что обычно на разработку нового вкуса напитка уходит не менее года. Но на создание Coca-Cola Spiced ушло всего семь недель.

Ранее сообщалось, что помимо безалкогольной газировки компания заинтересовалась производством крепкого алкоголя. Европейская Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) решила купить за $220 млн фирму-изготовителя водки Finlandia.