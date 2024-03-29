Впавший в кому после задержки рейса россиянин умер в Бангкоке

Россиянин, который впал в кому после задержки рейса «Аэрофлота» Бангкок – Красноярск, умер, передает РЕН ТВ. Отмечается, что об этом сообщили родственники мужчины.

Нас почти четыре часа держали в закрытом салоне самолета. Очень быстро стало душно и жарко. Мужу стало плохо и у него случилась остановка сердца. На скорой помощи нас привезли в госпиталь Бангкока. И вот уже трое суток врачи в госпитале пытаются спасти мужу жизнь, они борются за его жизнь. Было еще несколько остановок сердца, — рассказала супруга погибшего в последнем видео, опубликованном телеканалом.

Ранее сообщалось, что турист из Красноярска по имени Сергей впал в кому после отказа системы подачи кислорода на рейсе «Аэрофлота» из Бангкока. Тайские врачи выставили супруге пострадавшего счет на 3 млн рублей и грозили отключить его от аппарата жизнедеятельности без быстрой оплаты. В пресс-службе «Аэрофлота» позже сообщили, что авиакомпания уже занимается урегулированием вопроса по оплате медицинских расходов пассажира.

СК РФ возбудил уголовное дело после распространившейся информации о россиянине, который впал в кому на борту самолета в аэропорту Бангкока из-за сломанной системы подачи воздуха. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.