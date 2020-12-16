РСТ: возвращение российских туристов в Таиланд под большим вопросом

https://static.news.ru/photo/2ddf9d92-4040-11eb-9b97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rachen Sageamsak/Global Look Press

Россияне в ближайшее время вряд ли массово поедут в Таиланд, несмотря на возобновление безвизового режима пребывания в стране для туристов. Такое мнение высказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По её словам, в целом порядок пребывания в королевстве остаётся слишком сложным.

Условия въезда таковы, что туристы вряд ли решат этим воспользоваться, — цитирует Тюрину РИА Новости.

Она напомнила, что перед вылетом на сайте посольства Таиланда в России необходимо получить сертификат о въезде. Кроме того, сохраняется требование обязательного двухнедельного карантина, который надо провести за свой счёт в одном из отелей, одобренных властями Таиланда. При этом забронировать такую гостиницу необходимо заранее, а бронь отеля для карантина с подтверждением оплаты необходимо предъявить по прибытии в страну.

Кроме того, необходимо предоставить страховку, а ещё сдавать тесты и делать справки на английском языке с заверенным переводом, добавила Тюрина.

Это вариант для тех, кому жизненно необходимо ехать в Таиланд, но совсем не на отдых, — высказала мнение она.

Как писал NEWS.ru, власти Таиланда разрешили пребывать на территории королевства без визы в течение 30 дней гражданам 62 государств, в том числе и России. Однако при этом иностранцам необходимо иметь при себе свидетельство о въезде, бронь отеля для прохождения карантина и подтверждение об оплате, результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не менее чем за 72 часов до вылета, а также медицинское свидетельство о пригодности к полётам и страховку на сумму не менее $100 тысяч.