Возвращение древних жестоких богинь: тайные смыслы украинской пропаганды

Недавно в Сети появился украинский пропагандистский ролик, в котором женщина в праздничном украинском народном костюме с улыбкой на лице перерезает серпом горло мужчине в тельняшке. Все это сопровождается русофобскими высказываниями, а под мужчиной подразумевается российский военнослужащий.

Если вывести за рамки правовые и моральные оценки данного ролика, показательна очевидная апелляция к глубинным дохристианским и даже доиндоевропейским верованиям, стремление разжечь воинственные настроения и жестокость. Как показывает практика, возвращение к темным языческим культам свойственно не только находящейся на военном положении Украине. Возвращение к поклонению древним жестоким богиням становится все более заметным трендом во многих регионах.

Древняя богиня Европы

На фоне обмирщения христианской этики и морали и монотеистических традиций авраамических религий вообще чуткая пропаганда все чаще будет прибегать к возрождению различных языческих образов, которые, пусть часто и в завуалированной форме, продолжают жить в народной памяти. Именно поэтому в украинском ролике не стали использовать христианские образы Архангела Михаила или Георгия Победоносца с копьем. Вместо этого создатели обратились к, казалось бы, позабытым во тьме столетий сюжетам языческого человеческого жертвоприношения. Образ женщины с серпом, убивающей мужчину, соотносится с древним культом «богини-матери» или «древней богини» Европы, напоминая ее жриц, отсылающим нас в тёмные века жестоких культов трипольской культуры, существовавшей в V–IV тысячелетиях до н. э. на территории Украины.

Эта культура, кроме своего высокого для того исторического периода уровня развития сельского хозяйства, была известна почитанием «богини-матери». В то время ее почитали от Месопотамии до Анатолии. В Междуречье это были Иштар и Нинхурсаг, в Малой Азии — Кибела, в микенской Греции — Матерь богов. Обычно с культом «богини-матери» связаны ритуалы человеческих жертвоприношений — они практиковались в тех регионах, где она почиталась во всех своих ипостасях — рождение, любовь и смерть. Не была исключением и трипольская культура , к потомкам которой себя причисляют, и, надо отметить, небезосновательно, жители Украины. Как показывают ДНК исследований, значительная часть современного населения Европы проживает на тех же территориях, что и их предки эпохи неолита еще до индоевропейского нашествия.

Приход индоевропейцев в Европу, а хеттов и хурритов — в Анатолию разрушил общества, основанные на матриархате и культе «богини-матери». Но воспоминания о том периоде сохранились у многих европейцев через вошедшие в более поздние пантеоны уже индоевропейских народов «древней богини» под различными ипостасями будь то эллинской Реи, Геи, славянской Мокоши, или же просто под именем «Мать сыра земля». После прихода христианства культ «древней богини» продолжал жить среди европейских народов. Точно так же, как некоторые языческие божества мимикрировали под христианских святых, так и культ женской богини проявлял себя в чрезмерном почитании Девы Марии в отдельных регионах Европы, который даже вытеснял собственно образ Христа.

На фоне же отхода Европы от авраамической традиции многие доиндоевропейские культы возрождаются в новой Европе, уже в новом обличье и часто в завуалированной форме. А на то, что в самой Украине сильны традиции матриархата, феминократии и гендерного декаданса, которые восходят к трипольской культуре и культу «древней богини», указывали и многие исследователи , начиная с французского инженера и картографа XVII века Гийома де Боплана, оставившего этнографические записки об обычаях народов на территории современной Украины.

Вооруженная Иштар, стоящая на льве Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg)/wikimedia.org

К культу «древней богини» обращались и многие представители весьма спорной исторической школы, получившей распространение на Западе, которые считали доиндоевропейскую Европу неким аналогом древнего идеального общества матриархата, «золотым веком человечества», которое управлялось женщинами, где были распространены гомосексуальные практики и многое из того, что сейчас пропагандируется в Европе в качестве либеральных ценностей. Что касается украинского ролика, то здесь показательно «задействование» темной стороны культа этой «древней богини Европы», которую обычно пытаются преподнести в качестве миролюбивого женского начала, противостоящего патриархальному воинственному обществу индоевропейцев, но при желании связанные с ней образы могут нести вражду и агрессию.

Большой вклад в эту псевдонаучную школу, фактически призывавшую к «духовному» возвращению к культу «древней богини», внесла Мария Гимбутас, известный американский археолог литовского происхождения и один из авторов «курганной гипотезы» происхождения индоевропейцев.

Однако если ее «курганная гипотеза» была принята в научном академическом сообществе, то ее творчество, связанное с изучением доиндоевропейской Европы, встретило неоднозначные оценки. Это касается ее трилогии: «Богини и боги Старой Европы» (1974), «Язык Богини» (1989) и «Цивилизация Богини» (1991). Феминизм, гендерное равенство и терпимость к людям нетрадиционной ориентации являлись, по мнению Гимбутас, духовной основой этой доиндоевропейской Европы , а вторжение индоевропейцев «погрузило» Европу в темные века андрократии — власти мужчин, в которой она и прибывала до начала нынешней эпохи «нового язычества», чьим знамением стал приход так называемых либеральных ценностей. То есть нынешние процессы, происходящие в западном обществе, могут рассматриваться с точки зрения этой концепции не как слом исторически сложившихся в Европе устоев и норм, но, наоборот, как возврат к «корням» не только дохристианской, но и доиндоевропейской Европы.

На Украине эти феминистские культы, отсылающие к позиции Гимбутас, стали весьма распространенным явлением. Достаточно вспомнить украинское движение FEMEN — группу радикальных феминистских активисток. Организация получила международную известность благодаря организации неоднозначных протестов топлес.

С другой стороны, подобная тенденция возврата к таким вот первобытным доисторическим корням привела и к появлению целой плеяды сформировавшихся неоязыческих сект, связанных с доиндоевропейской Европой, — «богини-матери» или «триединой богини» (где «богиня-мать» является одной из её ипостасей). К таким следует отнести, например, «Церковь всех миров» или же секту «Викка» .

Возвращение Иштар

Однако не только Европа тяготеет к возрождению доиндоевропейских культов эпохи матриархата, которые соотносятся с распространением в западном обществе феминизма и пропагандой гомосексуализма. Также и в рядах курдских формирований, связанных с леворадикальной Рабочей партией Курдистана (РПК), почитание древних «женских богинь» уже сформировалось во вполне состоявшийся культ. Это касается, например, почитания богини Иштар или Астарты — ипостаси «древней богини» Ки и Кибелы, вошедшей в аккадскую, шумерскую и иные мифологии. Хотя изначально культ наиболее почитаемого женского божества был известен в этом регионе со времен Чатал-Хююка (VIII–VI века до н. э.), одного из старейших городов Земли, появившегося задолго до Шумера и Аккада.

sigmaration/flickr.com

Возрождению подобных культов на ближневосточной почве способствовал и сам лидер РПК Абдулла Оджалан, ныне отбывающий пожизненное заключение за терроризм в турецкой тюрьме. Согласно его воззрениям, все беды этого мира коренятся в древнем патриархальном Шумере, чью парадигму продолжает и современная цивилизация, в то время как справедливая основа общества должна опираться на дошумерскую цивилизацию с ее женским началом времен Чатал-Хююка и близких культур.

«Шумер, как первая государственная модель, — пишет Оджалан, — реализовался на базе отрицания неолитического общества как наиболее продолжительного периода всеобщего равенства и свободы».

Представители его партии также говорят : «Женщины дают жизнь, и их менталитет конструктивнее мужского. Старый мужской менталитет необходимо преодолеть».

Поэтому и в вооруженных формированиях РПК есть полностью самостоятельное женское крыло, а любая ступень управления, будь то в военной или же административной сфере, предусматривает дуализм, или двуначалие, где каждая руководящая должность разделена между мужчиной и женщиной.

На практике это же привело к созданию, по сути, «женских храмов», подобных монастырям, где женщины живут замкнутыми общинами и куда на воспитание отдаются девочки, многие из которых затем становятся боевиками женских отрядов народной самообороны, таких как, например, YPJ в Сирии. В частности, на северо-востоке Сирии, в районах, контролируемых связанными с РПК «Отрядами народной самообороны» (YPG), была основана женская община Джинвар, где женщины, избравшие своим символом и, видимо, объектом поклонения древнюю богиню Иштар, создали под эгидой YPG собственную радикальную феминистскую общину, куда запрещался вход для мужчин и где воспитывались девочки-сироты, которые впитывали там радикальные сектантские установки. Сама община напоминала храм богини Иштар, чьи изображения красовались на стенах зданий, с ее жрицами и их воспитанницами.

Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подобные культы, навязываемые РПК, с их феминизмом и исламофобией, продолжают приводить к конфликту с арабскими племенами в Сирии, многие представители которых являются убежденными мусульманами, тогда как адепты РПК стремятся внедрить свои культы и практики на арабскую и традиционно исламскую почву на территориях, удерживаемых YPG.

С другой стороны, именно эти черты YPG, их пропаганда идей феминизма, послужили тем катализатором, который заставил Соединенные Штаты и их европейских партнеров, прежде всего Францию, избрать эти курдские отряды, «духовно близкие» Западу, в качестве своих наиболее близких союзников в Сирии, отказаться от поддержки мусульманских фракций сирийской оппозиции.