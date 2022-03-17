Возможную приостановку членства РФ в UNWTO в ООН посчитали пагубной

Приостановка членства РФ во Всемирной туристской организации (UNWTO) может создать пагубный прецедент. Такое опасение высказал в интервью РИА Новости официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее исполнительный совет Всемирной туристской организации поддержал проведение внеочередной генеральной ассамблеи, где предполагается решить вопрос о приостановке членства России в организации из-за событий на Украине.

Как вы знаете, генеральный секретарь не имеет никакой власти в отношении Всемирной туристской организации ООН, которая является специализированным учреждением системы ООН. <...> Однако он считает, что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы, — заявил Дюжаррик.

Инициаторами приостановки членства России во Всемирной туристской организации стали Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина. Предложение было выдвинуто на первом в истории организации заседании подобного рода. При этом проведение внеочередной ассамблеи поддержали 72% участников заседания.

Ранее Россия вышла из Совета Европы. Членство было прекращено 16 марта. РФ состояла в организации 26 лет.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти страны давно приняли решение о выходе из организации. Тем не менее Россия прежнему остаётся участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключённых в рамках ООН.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что СЕ в последнее время много критикует и осуждает Россию, однако без неё организации нечем будет заняться и выход только один — самораспуститься. Он также напомнил, что РФ была одним из крупнейших спонсоров организации и сэкономленные деньги пойдут на решение экономических проблем в стране.