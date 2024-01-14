Возможную пандемию смертоносной «Болезни X» обсудят на ВЭФ Пандемия «Болезни Х» станет одной из тем ВЭФ в Давосе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Угрозу пандемии «Болезни X», которая, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19, включат в список тем для обсуждения Всемирного экономического форума (ВЭФ). Пресс-служба мероприятия уточнила, что на совещании будут рассмотрены усилия, необходимые для подготовки здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам.

Обсуждение новой болезни состоится в Давосе. Форум пройдет в швейцарском городе с 15 по 19 января 2024 года.

Ранее в Йеллоустоунском национальном парке обнаружили труп самца оленя, пораженного так называемым зомбо-вирусом, который является одним из видов коровьего бешенства. Болезнь нарушает функции головного мозга, животное перестает реагировать на внешние раздражители, перестает бояться людей, а также пускает слюни и бесцельно бродит, пока не умрет. Специалисты не исключают, что он может преодолеть межвидовой барьер и перекинуться на других животных, а затем и на человека.

Позднее младший научный сотрудник Лаборатории разработки биотехнологических процессов «Р-Фарм» Андрей Артамонов заявил, что эта смертельно опасная и неизлечимая болезнь хронического изнурения (CWD) может проявиться и у человека, если он съест мясо инфицированного животного. По словам эксперта, болезнь так называемых зомби-оленей известна еще с 1960-х годов и случаев заражения людей пока не зафиксировано.