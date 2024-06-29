Возможное нападение ВСУ на Белоруссию: когда и где может начаться атака

Фото: МО Республики Беларусь

На фоне активности дронов ВСУ дополнительно введены силы ПВО Белоруссии для прикрытия границы с Украиной, сообщил начальник зенитных ракетных войск республики Андрей Северинчик. Какие последние новости об этом известны?

К чему готовится Белоруссия

По словам Северинчика, в последнее время резко увеличилось количество беспилотников, которые ведут разведку на белорусско-украинской границе.

«Обстановка в воздушном пространстве напряженная. Отмечается постоянное нарушение Государственной границы в воздушном пространстве нашего государства. В связи с выполняемой задачей мы не всегда можем открыто рассказать о всех фактах нарушения, но при этом могу уверить, что ни одно нарушение не остается без воздействия. Необходимо учитывать, что подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными беспилотными летательными аппаратами, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь. Несмотря на то что украинские формирования испытывают проблемы со средствами противовоздушной обороны на других направлениях, отмечено скопление сил ПВО в Житомирской области», — сказал он.

Начальник зенитных ракетных войск Белоруссии подчеркнул, что ВВС адекватно реагируют на обстановку вокруг страны.

«Для обеспечения обнаружения летательных аппаратов в воздушном пространстве нашей страны дополнительно наращены силы и средства разведки. Выполнение задач боевого дежурства Военно-воздушными силами и войсками ПВО в мирное время — это их основная задача. Осуществляется ведение радиолокационной разведки силами радиотехнических войск в тесном взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы, которые на сегодняшний день являются одним из эффективнейших по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Также наращена система постов визуального наблюдения с одной целью — обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве. С этой целью дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь», — заявил он.

Начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель Министра обороны генерал-майор Павел Муравейко отметил, что обстановка в приграничных районах непростая и пока явных провокаций не произошло. Он напомнил, что Белоруссия имеет 1084 километра государственной границы с Украиной.

«В населенный пункт Овруч на Ровенско-Житомирском направлении прибыли подразделения специального назначения 1-й президентской бригады. Спецназ вблизи государственной границы всегда настораживает. И это те объекты, которые формируют реальные вызовы, которые способны насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами, способны проводить провокации. Кроме того, мы видим передвижение войск, периодические полеты беспилотников типа „Байрактар“ вблизи государственной границы. Мы сталкиваемся с провокациями по действиям беспилотной авиации на тактическом уровне, которая нарушает нашу государственную границу», — пояснил Муравейко.

Фото: МО Республики Беларусь

Что за провокации были на белорусской границе

Вчера, 28 июня, в Минобороны Белоруссии заявили, что 26 июня в Ельском районе Гомельской области в результате применения боевого оружия и средств подавления было пресечено нарушение воздушного пространства квадракоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Белоруссии.

Также отмечалось: по данным Государственного пограничного комитета, в Житомирской области действовали бойцы «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

«Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений „Русского добровольческого корпуса“. Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь», — сообщали в военном ведомстве Белоруссии.

Нападет ли Украина на Белоруссию

Корреспондент RT Константин Придыбайло в своем Telegram-канале напомнил, что в Белоруссии скоро пройдут выборы президента страны, поэтому Запад попытается атаковать республику руками ВСУ.

«Политическая система Белоруссии сейчас полный монолит, крыса не проскочит, особенно изнутри страны. Западу теперь терять нечего, включая украинцев. Поляки уже на грани шизофрении готовятся к конфликту. А потом по традиции „поддержки демократии“ бомбят Минск, целятся в Лукашенко и далее по старому сценарию уничтожается территория, ставится „демократический правитель“, и до свидания, Белоруссия. Недооценивать этот алгоритм не стоит от слова совсем. Потому что мы видим, что происходит за океаном, в Европе и Британии. Они не могут уничтожить Россию в союзе с Белоруссией. Нужно повернуть ручку на максимум», — пишет он.

По словам Придыбайло, на Белоруссию могут напасть как со стороны Польши, так и со стороны Украины.

«План таков: на территорию Белоруссии заходят якобы белорусские граждане из „полка Калиновского“, захватывают населенные пункты вблизи польской границы: Малорита, Кобрин. План Б: атака на „углубленные в Украину“ близ Чернобыльской зоны Наровля, Хойники, Брагин. План Б сложнее. Наземная операция будет активно отрабатываться импортными ракетами и дронами по военным базам, складам, казармам, складам ГСМ, может быть, даже НПЗ, дорогам и так далее. Все уже давно отснято с космоса и известно», — предположил журналист.

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