Возможно ли зимнее перемирие О заморозке ситуации на фронтах говорят все настойчивее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Гвинеи-Бисау, страны, которую и на карте-то не найти, перелетает из Москвы в Киев и сообщает Владимиру Зеленскому о приверженности Кремля идее двухстороннего диалога. Список желающих стать посредниками в таком пока чисто гипотетическом диалоге становится просто безразмерным. Но в тени таких показных демаршей, если верить все более многочисленным анонимным источникам, действительно проводятся многосторонние консультации, цель которых заключается в согласии противников пока на зимнюю заморозку ситуации на фронтах.

Утверждают, что сильнее других такой перспективе сопротивляется Зеленский, который, как мы помним, даже в письменном виде запретил вести любые переговоры с Россией. Интуитивно он понимает, что его деятельность подчиняется известному закону велосипеда, который едет, пока вращаются педали. Пан президент резонно опасается, что перемирие приведет к ослаблению милитаристской лихорадки, которая трясет Украину, и разморозит целый клубок других ежедневных проблем. Тех, о которых под бой барабанов не принято говорить.

Но все понимают ограниченность дееспособности Зеленского. Тем более что в последнее время, как утверждают американцы, ему предъявили еще один аргумент — офшорные счета широко разрекламированного грандиозного проекта «Большая стройка», программы развития разнообразной инфраструктуры. Понятно, что средства еще до войны были разворованы и выведены за границу ближайшим окружением Зеленского. Так что на президента есть дополнительный и вполне конкретный поводок. И сколько бы в Киеве ни глумились над «нашей слабостью», к переговорам подопытных вояк при желании принудят.

На деле заморозка боевых действий в чем-то отвечает многосторонним интересам. С заокеанскими демократами все ясно. Нужен предвыборный успех. И если не удается взять Херсон, то хотя бы сделать хорошую мину. Заявить, что, мол, наше давление и поддержка Киева сломали экспансионистские планы Москвы. Заставили ее остановиться и кое-где отступить. Тем более к весне будут выполнены размещенные заказы на производство вооружений. А главное — скажутся введенные против России санкции. И уж тогда все будет, как мы решим.

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press Умару Сисоку Эмбало и Владимир Зеленский

Перемирие вполне отвечает и европейским интересам, лидеры Старого Света также поспешат приписать себе плоды миротворчества. Тем более что в той же Франции и президент, и премьер напоминают о неизбежности сохранения каналов связи с Москвой и важности диалога с Россией. К тому же заморозка на фронтах позволила бы разморозить некоторые введенные экономические ограничения, что исключительно важно на фоне алармистских прогнозов о приближающейся тяжелой зиме и массовых социальных протестах.

Наконец, у нас также неспроста постоянно призывают к переговорам, что провоцирует очевидное раздражение в ура-патриотических кругах. Замечено, что наши официальные лица уже не употребляют в отношении киевского режима хлесткие определения типа «фашистский» или «бандеровский». Не слышно более зычных голосов «идущих по плану». Ясно, что весной не было расчета на столь затяжной конфликт. И теперь не только армия, но и сама экономика перестраивается. И для этого нужно время. Да и вообще многое надо переосмыслить в более спокойной обстановке. Война ведь на Руси всегда вскрывает замазанную гниль, очковтирательство, имитацию бурной деятельности.

Это не значит, что приближение генерала Мороза действительно полностью заморозит военные действия. Но если на фоне громких пропагандистских демаршей закулисный консенсус будет достигнут, то для серьезных аналитиков он не станет громом среди ясного неба.