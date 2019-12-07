Сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Сдерот. Они предупреждают местное население о том, что возможен ракетный расстрел территории со стороны сектора Газа.
Об этом сообщили в Армии обороны Израиля,
Ранее News.ru писал, что Египет и спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов намерены предложить палестинским организациям в секторе Газа сделку по долгосрочному перемирию с Израилем. Об этом стало известно после переговоров движения ХАМАС и других группировок с властями африканского государства в Каире.
Египет готовится представить предложения для сохранения режима прекращения огня в секторе Газа, подготовленные Египтом совместно с Младеновым и другими сторонами. Копия документа уже передана Израилю.
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