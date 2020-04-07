Воздушное судно для перевозки наркотиков сбили в Венесуэле

https://static.news.ru/photo/d72a93c4-78fa-11ea-b15c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonathan Lanza/Global Look Press

Боливарианские национальные вооружённые силы сбили воздушное судно, которое использовалось для незаконной торговли наркотиками, когда оно пыталось воспользоваться воздушным пространством штата Сулиа.

Вооружённые силы обнаружило вчера ночью воздушное судно, используемое для оборота наркотиков, пытавшееся использовать наше суверенное воздушное пространство. Как только протоколы закона были применены, приступили к нейтрализации при помощи воздушных судов авиации Венесуэлы, — цитирует РИА Новости сообщение военных.

Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты запустили в Западном полушарии масштабную антинаркотическую операцию, направленную против картелей, которые могут воспользоваться ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил сам американский президент Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что операции будут проводиться в партнёрстве с 22 странами. По его словам, в Западном полушарии, в частности, будут размещены дополнительные самолёты, вертолёты и корабли.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти обвинили венесуэльского лидера Николаса Мадуро в причастности к торговле наркотиками. По его словам, в причастности к международному обороту наркотиков подозреваются также чиновники из состава руководства Венесуэлы. В частности, председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо, министр промышленности Тарек Эль-Айсами и другие.