https://static.news.ru/photo/747d49d6-d929-11e9-81ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Motoo Naka/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Воздушные силы самообороны страны в перспективе могут быть преобразованы в Воздушно-космические силы самообороны.

Абэ подчеркнул, что «это не разговоры из ряда фантазий», передаёт агентство Kyodo .

При этом ранее японское правительство уже сообщало, что намерено сформировать первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны страны в 2020 году.

В него войдут около 70 специалистов, которые пройдут соответствующую подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований, а также в ВС США.

Главной задачей структуры станет наблюдение за космическим пространством. Это позволит избежать атак со стороны спутников других стран, а также предотвращения столкновений японских аппаратов с космическим мусором.

Ранее News.ru писал, что российская ракета «Союз-2» доставит на орбиту пять японских спутников. Запуск состоится после апреля будущего года на космодроме Байконур.