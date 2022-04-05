ВОЗ заявила о резком снижении смертности от COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что за минувшую неделю в мире заразились коронавирусом более 9 млн человек, более 26 тысяч умерли. При этом число заражений уменьшилось на 16%, а число летальных исходов сократилось на 43% по сравнению с прошлой неделей, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает , что заражений было отмечено меньше на всех континентах. Наибольшее снижение зафиксировали в Африке (минус 19%) и Европе (минус 16%). Что касается смертности, то больше всего число летальных исходов сократилось в Юго-Восточной Азии (на 73%) и обеих Америках (на 63%).

Также в ВОЗ отметили, что COVID-19 всё ещё эволюционирует.

Учитывая нынешний высокий уровень передачи, по всей вероятности, появятся дальнейшие варианты [коронавируса], включая рекомбинантные, — пояснили в организации.

Ранее стало известно, что наблюдающийся спад заболеваемости COVID-19 в России продолжится, а в будущем люди даже не будут обращать внимание на вспышки коронавируса, заявил доктор биологических наук Пётр Чумаков. В то же время, по его словам, новая вспышка возможна через два-три месяца, когда будет циркулировать другой штамм, а коллективный иммунитет ослабнет.