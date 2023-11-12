ВОЗ заявила о потери связи с больницей «Аш-Шифа» в Газе Глава ВОЗ сообщил о пропавшей связи с координаторами в больнице «Аш-Шифа» в Газе

Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press

Тедрос Аданом Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Twitter (X) заявил, что ВОЗ потеряла связь с собственными координаторами в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Он подчеркнул, что беспокоится за жизни и здоровье персонала, а также пациентов учреждения на фоне информации о боевых действиях около него.

ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице «Аш-Шифа» в Газе на фоне <...> сообщений о неоднократных нападениях на больницу, — отмечается в сообщении.

Гебрейесус уточнил, что располагает сообщениями о сотрудниках, бежавших из больницы, расстрелянных, раненных или убитых. Больница может быть окружена танками, поэтому в ВОЗ обеспокоены безопасностью работников здравоохранения, больных и травмированных пациентов. Организация призывает к их немедленной эвакуации.

Иранское агентство Tasnim ранее сообщило, что медицинский центр «Аш-Шифа» полностью отключили от электроснабжения, а израильские ВВС массировано обстреливают его окрестности.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль рассчитывает по итогам своей военной операции в секторе Газа добиться полной его демилитаризации и намерен сохранить за собой контроль в сфере безопасности в анклаве. По его словам, это позволит Тель-Авиву исключить любую угрозу для себя на данном направлении.