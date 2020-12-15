ВОЗ заявила о новом недельном антирекорде по заражению коронавирусом

Количество выявленных на планете случаев заражения коронавирусом за неделю выросло на 4,3 млн, что стало наивысшим показателем с момента вспышки инфекции.
Такие данные
Смертоносная инфекция стала причиной летальных исходов для ещё 75 038 пациентов. Всего за пандемию из-за коронавируса умерли почти 1,6 млн человек.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Северной и Южной Америке. За неделю «прирост» там составил более 2 млн заражений. В ВОЗ отмечают, что с начала пандемии в мире выявили более 70 млн заражений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о 73 пациентах, скончавшихся за последние сутки от COVID-19 в городе. По данным на утро 15 декабря, в столице было выявлено 703 502 случая заражения, 5418 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 2 707 945 человек (+26 689 за последние сутки), 47 968 пациентов погибли (+577 за последние сутки).