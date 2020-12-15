ВОЗ заявила о новом недельном антирекорде по заражению коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6b6ee3a6-3f3d-11eb-ac60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество выявленных на планете случаев заражения коронавирусом за неделю выросло на 4,3 млн, что стало наивысшим показателем с момента вспышки инфекции.

Такие данные содержатся в бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За неделю с 7 по 13 декабря в мире выявили 4 329 927 новых случаев заражения, что почти на 270 тысяч больше, чем в предыдущую «рекордную» семидневку (с 16 по 22 ноября 2020 года).

Смертоносная инфекция стала причиной летальных исходов для ещё 75 038 пациентов. Всего за пандемию из-за коронавируса умерли почти 1,6 млн человек.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Северной и Южной Америке. За неделю «прирост» там составил более 2 млн заражений. В ВОЗ отмечают, что с начала пандемии в мире выявили более 70 млн заражений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о 73 пациентах, скончавшихся за последние сутки от COVID-19 в городе. По данным на утро 15 декабря, в столице было выявлено 703 502 случая заражения, 5418 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 2 707 945 человек (+26 689 за последние сутки), 47 968 пациентов погибли (+577 за последние сутки).