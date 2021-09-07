ВОЗ заявила о невозможности ликвидации коронавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что коронавирус продолжит существовать в человеческой популяции. Он будет развиваться как вирусы гриппа, пишет ТАСС.

Если мы сможем избавиться от госпитализации и смертности и если мы сможем сдерживать распространение на низком уровне, тогда чрезвычайная ситуация в области здравоохранения может быть отменена. Но исчезнет ли вирус? Нет. Это реальность. Этот вирус останется с нами, — заявил Райан на пресс-конференции в Женеве.

При этом на вопрос, как скоро в мире может быть отменена чрезвычайная ситуация по коронавирусу, представитель ВОЗ ответил, что организация не собирается заниматься ликвидацией или искоренением вируса, так как это маловероятно.

По словам Райана, пандемия ещё будет продолжаться очень долго. Это определяется тем, как много людей тяжело переносят коронавирус, как много от него погибает и в какой степени контролируется передача вируса.

Коллегу поддержала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Мы все хотим, чтобы она закончилась как можно скорее. Некоторые даже ведут себя, как будто она завершилась. Но она не завершилась, — добавила эксперт.

Это объясняется тем, что мир упустил возможность предотвратить пандемию на ранней стадии.

Сейчас же вопрос заключается в том, что делать, как использовать эту ситуацию, в которой мы находимся, — пояснила врач.

Ранее ВОЗ сообщала о стабилизации заболеваемости коронавирусом в мире.