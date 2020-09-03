ВОЗ заявила о 25,8 миллиона подтверждённых случаев COVID-19 в мире

https://static.news.ru/photo/b97b5aac-d647-11ea-a51c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала число заразившихся коронавирусом в мире. Их оказалось более 25,8 млн человек.

По данным организации, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 25 884 895. Скончались от болезни 859 130 пациентов.

В Северной и Южной Америке зафиксировано 13 596 877 случаев болезни. В Юго-Восточной Азии насчитывают 4 409 210 заразившихся, а в Европе — 4 353 514.

В России коронавирус выявлен у 1 009 995 человек, за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 4995 человек. За время пандемии от коронавируса в РФ скончались 17 528 человек (+114 за сутки), выздоровели от инфекции 826 935 человек (+5766 за сутки).

Как писал NEWS.ru, первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».