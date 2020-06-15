ВОЗ запросила у Китая данные о новой вспышке коронавируса

https://static.news.ru/photo/550f52d2-af12-11ea-bfd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Ziyang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у китайских властей отчёт о вспышке коронавирусной инфекции на крупнейшем пекинском рынке «Синьфади», чтобы выяснить происхождение возбудителя, заявила представитель организации Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, эпидемиологам нужно скорее понять, завезён ли вирус в Пекин или носители «уже находились в обществе». ВОЗ пообещала «практически сразу» поделиться результатами исследований со всеми странами.

Сейчас мы видим новую вспышку в Китае, идёт очень тесное сотрудничество между китайскими властями и Всемирной организацией здравоохранения, — цитирует Вуйнович ТАСС.

Представитель ВОЗ допустила, что источником пекинской вспышки может оказаться человек.

Как писал NEWS.ru, власти китайской столицы объявили «режим военного времени», чтобы исключить распространение коронавируса из «Синьфади» среди многомиллионного населения города. На рынке выявили около 50 бессимптомных носителей инфекции. К тому моменту лишь 52 пациента в Пекине болели COVID-19 — распространение инфекции в КНР почти остановилось в марте.

Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Учёные-медики посчитали источником инфекции мясо летучей мыши, а первым очагом — рыбный рынок. За полгода вирус поразил более 7,9 миллиона человек, 433 тысячи заражённых умерли. Повсеместные карантинные ограничения привели к обрушению нефтяных цен, биржевых котировок и одному из крупнейших экономических кризисов за последние 100 лет.