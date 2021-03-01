ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом впервые за семь недель

https://static.news.ru/photo/fb0b9b70-7ab7-11eb-b659-96000091f725_660.jpg Фото: Alexandra Hospital/facebook.com

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впервые за семь недель зафиксировали рост заболеваемости СOVID-19, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается. В четырёх из шести регионов зафиксирован рост. Это вызывает разочарование, но не удивление, — подчеркнул Гебрейесус.

В организации пока точно не могут определить, с чем связан рост. Частично это произошло после ослабления ограничительных мер, после потери людьми бдительности и циркуляции различных вариантов коронавирусной инфекции.

Гебрейесус подчеркнул, что основой борьбы с COVID-19 являются меры общественного здравоохранения. Страны делают ошибки, если полагаются исключительно на вакцины, считает глава ВОЗ.

На прошлой неделе в мире было зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Неделю назад число заболевших составляло менее 2,5 млн.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции ещё не закончилась. Она призвала людей соблюдать меры безопасности и быть осторожными. Вуйнович отметила, что у населения ещё не сформировался иммунитет и говорить об окончании пандемии рано.

Как писал NEWS.ru, основатель Microsoft, филантроп Билл Гейтс считает, что мир вернётся к привычной жизни после победы над пандемией коронавируса не раньше 2022 года. Он считает, что мировое сообщество сейчас прилагает недостаточно усилий, чтобы «положить конец пандемии».