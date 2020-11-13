ВОЗ зафиксировала рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/b599c720-26a6-11eb-9d36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fleig / Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Число заражённых коронавирусом во всём мире увеличилось за прошедшие сутки на 657 тыс. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число подтверждённых случаев заражения новым заболеванием превысило 53,16 млн.

Число летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией, выросло почти на 10 тыс. и превышает 1,3 млн. ВОЗ зарегистрировала 53 164 803 случая заражения.

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 13 ноября. ВОЗ сообщила о 641 762 заболевших. При этом в организации подчёркивают, что в статистических подсчётах опираются только на официальные данные, предоставляемые государствами.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что другие страны заинтересовались российской вакциной «Спутник V». Москва готова сотрудничать с любой из стран, которая пожелает приобрести препарат.

Как писал NEWS.ru, почти вся территория Соединённых Штатов Америки в настоящий момент является очагом заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С таким заявлением выступил эпидемиолог и член рабочей группы Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм. По состоянию на 14 ноября в Штатах с начала пандемии коронавирусом заразились 10 745 532 человека, 4 095 146 американцев смогли выздороветь, 244 364 пациента скончались. По словам Остерхолма, в США сейчас нет конкретных очагов заражения, потому как почти вся территория страны является таким очагом.