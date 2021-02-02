ВОЗ зафиксировала недельный антирекорд по умершим от COVID-19

За минувшую неделю в мире от коронавирусной инфекции умерли более 96 тысяч человек. Таким образом, был установлен рекордный показатель за 7 дней с начала пандемии.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 25 по 31 января в мире
Число новых случаев заболевания составило 3 686 110, что на 13% ниже, чем неделей ранее.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии составило 102 942 987, умерли 2 232 233 человека. Лидером по каждому из показателей являются США.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России ждут новую волну фишинга на тему вакцинации.