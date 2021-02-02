ВОЗ зафиксировала недельный антирекорд по умершим от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8eeb1086-067e-11eb-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшую неделю в мире от коронавирусной инфекции умерли более 96 тысяч человек. Таким образом, был установлен рекордный показатель за 7 дней с начала пандемии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 25 по 31 января в мире зафиксировали 96 364 случая летального исхода от COVID-19. При этом в Северной и Южной Америке умерли 47 277 человек, в Европе — 36 674 человека.

Число новых случаев заболевания составило 3 686 110, что на 13% ниже, чем неделей ранее.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии составило 102 942 987, умерли 2 232 233 человека. Лидером по каждому из показателей являются США.

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