ВОЗ зафиксировала летний рекорд по смертям от коронавируса

https://static.news.ru/photo/30d7eb0e-c943-11ea-a3f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном с 10 мая 2020 года суточном числе летальных исходов из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

За 18 июля опасная инфекция унесла жизни 7360 человек. В день майского антирекорда умерли 8500 человек, следует из данных ВОЗ.

Общее число жертв COVID-19 на планете по состоянию на 19 июля достигло 593 087 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за прошедшие сутки Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 259 848 новых случаев COVID-19. Это рекордный показатель с начала пандемии. Общее число выявленных случаев за всё время пандемии достигло 13 876 441.