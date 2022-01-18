ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире за неделю выросла на 20%

За минувшую неделю, с 10 по 16 января прирост выявленных случаев заражения коронавирусом составил 20% по сравнению с предыдущими семью днями. Число летальных исходов за тот же срок выросло на 4%, передаёт ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно бюллетеню ВОЗ, с 10 по 16 января коронавирусом заразились 18 739 636 человек. Жертвами инфекции стали 45 543 заболевших.

Рост числа инфицированных зафиксирован в пяти из шести регионов ВОЗ. Снижение заболеваемости отмечается только в Африке, где прирост случаев заражения сократился на 27% по сравнению с предыдущей неделей.

Самые высокие показатели роста заболеваемости в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье — 145% и 68% соответственно. В Европе недельный прирост составил 10%, в Америке — 17%, в Западно-Тихоокеанском регионе — 38%.

Согласно данным организации на 18 января, с начала пандемии во всём мире коронавирусом заразились 328 532 929 человек. Из них жертвами инфекции стали 5 542 359. Первую тройку по количеству подтверждённых случаев COVID-19 составляют США, Индия и Бразилия.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия пока ещё далека от завершения. После распространения штамма «омикрон» могут появиться новые вариации COVID.