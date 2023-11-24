ВОЗ высказалась по поводу ограничений на поездки в Китай ВОЗ высказалась против ограничений на поездки в КНР на фоне вспышки заболеваний

Фото: Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает нужным вводить ограничения на торговлю с Китаем и поездки в эту страну в условиях вспышки респираторных заболеваний, сообщила пресс-служба организации. Там отметили, что китайские органы здравоохранения сообщили о росте консультаций и госпитализаций детей по поводу микоплазменной пневмонии, гриппа, аденовируса и респираторно-синцитиального вируса (РСВ), однако поводов для беспокойства нет.

ВОЗ на основании имеющейся информации высказывается против применения каких-либо ограничений на поездки или торговлю, — подчеркнули представители организации.

В случае, если во время поездки в Китай или после нее появились симптомы респираторного заболевания, организация рекомендует обратиться к медикам. В стране, по словам сотрудников ВОЗ, не было выявлено необычных и новых патогенов или необычных клинических проявлений.

Ранее в ВОЗ сообщили о запуске плана по переходу на новый этап в отношении COVID-19 и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Программа включает инвестирование и повышенное внимание государств к «совместному эпиднадзору», наращивание лабораторного потенциала для сбора и анализа данных о заболевании, а также предоставление конкретных «планов реагирования на пандемию COVID-19 и гриппа».