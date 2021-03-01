ВОЗ: вторая волна пандемии ещё не закончилась

https://static.news.ru/photo/43ca961c-7aaf-11eb-9825-96000091f725_660.jpg Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вторая волна пандемии коронавируса ещё не закончилась. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Она призвала продолжать соблюдать меры безопасности и быть осторожными.

Вторая волна не закончилась, хотя она хорошо идёт на спад, — заявила в эфире телеканала «Россия 24» Вуйнович.

По её мнению, у населения ещё не сформировался иммунитет, поэтому и говорить об окончании пандемии рано. Она также подчеркнула, что сейчас важно соблюдать меры безопасности: носить маски, следить за гигиеной и социальной дистанцией, чтобы «не помогать» коронавирусу мутировать.

Надо быть осторожными, прививаться, чтобы поднять этот специфический иммунитет, который позволит бороться против вируса каждому человеку. И когда достигнем где-то 75% иммунной прослойки населения, тогда можем говорить, что мы можем контролировать пандемию, — добавила представитель ВОЗ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже более 114,1 млн человек, свыше 2,5 млн умерли.

Как писал NEWS.ru, главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан назвала долю мирового населения с антителами к коронавирусу. По её словам, в настоящий момент выработали антитела менее 10% людей. Сваминатан подчеркнула, что в ВОЗ отслеживают многочисленные исследования о распространении смертоносной инфекции, в том числе в городской среде. Некоторые из них указывают, что в густонаселённых районах обладают антителами не менее половины жителей. Однако при этом говорить о достижении человечеством коллективного иммунитета пока нельзя. Достичь его поможет вакцинация в мировых масштабах, отметила Сваминатан.