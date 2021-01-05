ВОЗ: власти Китая не выдали экспертам разрешение на въезд в страну

https://static.news.ru/photo/90b20946-4f86-11eb-bd9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: china aircraft/Global Look Press

Китайские власти ещё не оформили необходимые разрешения для специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые должны прибыть в страну, чтобы установить происхождение коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Сегодня мы узнали, что власти Китая ещё не оформили необходимые разрешения для прибытия команды в страну. Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что два члена этой группы уже выехали, а остальные отложили поездку в последнюю минуту, — приводит РИА Новости слова Гебрейесуса.

Глава ВОЗ добавил, что во время общения с высокопоставленными руководителями КНР он дал понять, что миссия имеет для организации первоочередное значение.

По словам Гебрейесуса, группа экспертов была сформирована для выяснения происхождения коронавируса нового типа. В состав группы вошли эксперты от США, Японии, Катара, Германии, Великобритании, Австралии, Нидерландов и Вьетнама.

Как сообщал NEWS.ru, заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер заявил, что самой вероятной причиной возникновения международной эпидемии коронавируса является утечка из лаборатории в Китае.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала ложью и слухами заявления заместителя Поттингера. Она также призвала американские власти прояснить, является ли озвученная Поттингером версия его личным мнением или официальной позицией Вашингтона.