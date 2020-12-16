ВОЗ: вакцинация от COVID-19 в странах АТР начнётся ближе к концу 2021 года

https://static.news.ru/photo/b4c013c6-4038-11eb-9ba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что странам Азиатско-Тихоокеанского региона не гарантирован ранний доступ к вакцинам от COVID-19.

По данным ВОЗ, предположительно, в страны АТР вакцина начнёт поступать только в середине или конце 2021 года.

Разработка безопасных и эффективных вакцин — это одно дело, и другое дело — это произвести их в достаточных количествах и доставить каждому, — отметил региональный директор ВОЗ Такеши Касаи.

Как отметила координатор организации по основным лекарственным средствам и технологиям в сфере здравоохранения Сокорро Эскаланте, в странах, самостоятельно закупивших препараты, вакцинация может начаться в ближайшее время. По её словам, практически все страны западной части Тихоокеанского региона являются частью механизма COVAX. Поэтому в рамках COVAX вакцины могут начать поступать в II квартале 2021 года.

В рамках COVAX до конца 2021 года в более чем 90 стран Африки, Азии и Латинской Америки должно быть доставлено не менее 2 млрд доз препарата, что позволит вакцинировать 20% наиболее уязвимого населения в этих регионах, пишет РИА Новости.

COVAX представляет собой механизм по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок. Согласно программе, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя финансируемые государства.

Ранее сообщалось, что международный механизм доступа к вакцинам от COVID-19 под названием COVAX может оставить страны с низкими доходами без вакцин до 2024 года.

COVAX уже столкнулся с определённой нехваткой средств. Также ситуацию ухудшают риск срыва поставок и сложные договорные условия для участников программы, писал NEWS.ru.