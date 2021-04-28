В мире возросла устойчивость к антибиотикам из-за лечения ими COVID

https://static.news.ru/photo/6b84912e-a80b-11eb-83b8-96000091f725_660.jpg Фото: Julia Pfeifer/imago stock&people/Global Look Press

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в мире возросла резистентность к антибиотикам. Дело в том, что в начале пандемии ими пытались лечить коронавирус, причём сами пациенты, а не врачи, передаёт ТАСС.

Уже сейчас мы видим, что антибиотикорезистентность все больше растет в результате лечения пациентов с коронавирусом, — сказала Вуйнович.

По её словам, в ВОЗ намерены проводить дальнейшие научные исследования, чтобы выработать гибкий подход к лечению и диагностике пациентов. Она уточнила, что полученные результаты станут хорошим подспорьем в борьбе с последующими возможными пандемиями.

Вуйнович добавила, что резистентность к антибактериальным препаратам угрожает современному миру, так как препятствует борьбе с распространением иных инфекций.

Ранее известный врач и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что назначение дополнительных лекарств к антибиотикам не является необходимостью. Более того, такое сочетание может негативно сказаться на организме человека.