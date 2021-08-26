ВОЗ: в аэропорт Кабула не будут поступать гуманитарные грузы минимум неделю

В аэропорт Кабула из-за теракта не будут поступать гуманитарные грузы минимум неделю, международные организации рассматривают возможность работы через аэропорт в Мазари-Шарифе, передаёт РИА Новости.

Региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рик Бреннан заявил на брифинге, что задержка связана с вопросами безопасности и других проблем. При этом он отметил: в качестве альтернативы для доставки медицинских грузов сейчас рассматривается возможность использовать аэропорт в Мазари-Шарифе.

По оценкам ООН, в Афганистане в настоящее время находится порядка 100 иностранных и 3000 местных сотрудников.

В Международном аэропорту Кабула последние несколько дней царят беспорядки: афганцы, напуганные приходом боевиков к власти, всеми силами стараются покинуть страну. Вместе с этим зарубежные страны спешно эвакуируют своих граждан, так как представители запрещённого в РФ «Талибана» поставили условие закончить эвакуацию до 31 августа.

Из-за этого аэропорт Кабула от афганцев охраняют силовики различных стран, стараясь пропускать только своих граждан: всё это привело к давке, беспорядкам, хаосу и, в конце концов — теракту. 26 августа террорист-смертник взорвал себя у толпы афганцев возле аэропорта, а после прогремел второй взрыв — террористы заминировали стоящий рядом автомобиль. Погибло более сотни человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Ответственность за произошедшее на себя взяла «Исламское государство» (запрещённая в России террористическая организация)

Ранее сообщалось, что британская газета Guardian назвала теракты, произошедшие в аэропорту Кабула 26 августа, «чёрным днём» для президента США Джо Байдена.