ВОЗ упрекнула Китай в сокрытии данных о происхождении коронавируса

https://static.news.ru/photo/664c53ac-6e29-11eb-abc4-96000091f725_660.jpg Фото: Ju Huanzong/XinHua

Всемирной организации здравоохранения нужно получить больше данных от Китая о происхождении коронавируса. Об этом заявил руководитель международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек, посещавшей китайский город Ухань.

Нам нужно больше данных. Мы запрашивали больше данных, — цитирует РИА Новости представителя организации.

Эмбарек выразил своё разочарование из-за отсутствия доступа к необработанным данным о COVID-19.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты Америки настаивают на том, что КНР должна предоставить информацию о распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с первых дней вспышки, отметил в своём заявлении помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, в Белом доме «глубоко озабочены» видом исследований начальных этапов распространения недуга. Кроме того, у Вашингтона есть вопросы к методам научных изысканий Пекина. Одной из важнейших задач является сохранение «авторитетности выводов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)». Он отметил, что Пекин «должен предоставить доступ к своим данным о ранних стадиях» распространения COVID-19.

По информации ВОЗ, китайские власти отклонили запросы о предоставлении данных по 174 случаям заболевания, которые были выявлены на ранней стадии вспышки заболевания в Ухани в декабре 2019 года, и о возможных случаях до вспышки. Китайские учёные предоставили анализы этих сведений и обобщённые данные, согласно которым они не нашли подтверждения раннего распространения вируса.

Группа экспертов ВОЗ с 14 января находилась в Китае и вела совместные исследования по выяснению происхождения коронавируса. Специалисты побывали в Уханьском институте вирусологии и изолированной лаборатории BSL-4, откуда якобы произошла утечка вируса.

По итогам полученных данных эксперты заявили, что не могут назвать роль, которую сыграл в распространении инфекции рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухани, и назвали маловероятным источником заболевания летучих мышей. Скорее всего, был промежуточный переносчик заразы, писал NEWS.ru.