ВОЗ указала на недоказанную эффективность хлорохина против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что эффективность противомалярийного хлорохина при лечении или профилактике коронавирусной инфекции не доказана.
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Многие страны отказались от использования этого препарата до клинических исследований в специализированных клиниках. Это связано с целым рядом побочных эффектов, — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Отмечено, что назначать хлорохин бразильские врачи смогут на основе данных о состоянии пациента, результатов дополнительных исследований, а также с письменного согласия пациента.
Как писал NEWS.ru, не менее 4,9 миллиона человек заразились коронавирусом за почти полгода, прошедшие с появление первых пациентов в китайском городе Ухань. Болезнь распространилась в большинство стран, в начале марта став пандемией. Умерли более 320 тысяч заражённых.
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