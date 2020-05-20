ВОЗ указала на недоказанную эффективность хлорохина против COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что эффективность противомалярийного хлорохина при лечении или профилактике коронавирусной инфекции не доказана.

По информации ТАСС, бразильский Минздрав разрешил широкое применение препаратов на основе хлорохина и гидроксихлорохина. Раньше такие лекарства назначали в качестве экспериментального лечения пациентам с тяжёлой формой COVID-19, но теперь препараты смогут получать любые пациенты с коронавирусом.

Многие страны отказались от использования этого препарата до клинических исследований в специализированных клиниках. Это связано с целым рядом побочных эффектов, — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Отмечено, что назначать хлорохин бразильские врачи смогут на основе данных о состоянии пациента, результатов дополнительных исследований, а также с письменного согласия пациента.

Как писал NEWS.ru, не менее 4,9 миллиона человек заразились коронавирусом за почти полгода, прошедшие с появление первых пациентов в китайском городе Ухань. Болезнь распространилась в большинство стран, в начале марта став пандемией. Умерли более 320 тысяч заражённых.