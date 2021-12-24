ВОЗ: у Санта-Клауса есть иммунитет от коронавируса

В ходе специальной пресс-конференции представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что Санта-Клаус обладает иммунитетом от COVID-19. Глава технической группы ВОЗ напомнила детям: несмотря на иммунитет, важно соблюдать правила социального дистанцирования.

Могу сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом от этого вируса. Мы с ним переговорили. Дела у господина Клауса идут хорошо, он как раз сейчас очень занят. Мы узнали от ряда лидеров в мире, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он мог попасть в воздушное пространство, — рассказала Мария Ван Керкхове.

Она добавила, что дети должны слушаться своих мам и пап, а также опекунов. По её словам, дети должны рано лечь спать, чтобы Санта-Клаус мог спокойно доставить всем подарки. Известно, что российский Дед Мороз также прошёл вакцинацию и у него есть QR-код.

If a child in your life is worried that #SantaClaus might not be able to travel and deliver presents due to #COVID19 , Dr @mvankerkhove can provide reassurance: Santa Claus is immune. pic.twitter.com/X9LpUneMvZ — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 24, 2021

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что за Санта-Клаусом в американском небе будут следить только вакцинированные военные​​​. Речь идёт о проекте «NORAD следит за Сантой», который следит за передвижениями главного символа американского Рождества в небе над США с 1955 года.