ВОЗ спрогнозировала распространение более заразного штамма СOVID в Европе

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предрёк распространение более заразного индийского штамма коронавируса в Европе. Об этом говорилось в ходе брифинга, его трансляция велась в Twitter.
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Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года, — добавил директор Европейского регионального бюро ВОЗ.
Впервые мутация коронавируса под кодовым названием B.1.617 была обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Пока что она слишком мало изучена, но, судя по всему, доминирует в некоторых районах страны. По ранним предположениям, индийский вариант схож с обнаруженными прежде в Бразилии и Южной Африке. Они более заразны, но имеющиеся на данный момент вакцины на них всё ещё действуют.