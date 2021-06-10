ВОЗ спрогнозировала распространение более заразного штамма СOVID в Европе

https://static.news.ru/photo/43059ab0-c9e7-11eb-8efd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предрёк распространение более заразного индийского штамма коронавируса в Европе. Об этом говорилось в ходе брифинга, его трансляция велась в Twitter.

Специалист пояснил , что «дельта-вариант» вируса уже вытеснил другие штаммы в ряде стран. По его словам, этот вариант вируса вызывает большую озабоченность у специалистов, поскольку обладает большей заразностью и перед ним не могут устоять даже имеющие иммунитет люди. Клюге призвал не повторять ошибок прошлого года и не относиться легкомысленно к пандемии коронавируса.

Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года, — добавил директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Впервые мутация коронавируса под кодовым названием B.1.617 была обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Пока что она слишком мало изучена, но, судя по всему, доминирует в некоторых районах страны. По ранним предположениям, индийский вариант схож с обнаруженными прежде в Бразилии и Южной Африке. Они более заразны, но имеющиеся на данный момент вакцины на них всё ещё действуют.