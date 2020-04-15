ВОЗ сожалеет о решении США и будет думать, как восполнить финансирование

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа приостановить финансирование этой организации.

ВОЗ изучает эффект, который окажет на её работу какой-либо отказ США в финансировании, и мы работаем с нашими партнёрами с целью восполнить финансовые потери, с которыми мы сталкиваемся, и с целью гарантировать бесперебойное продолжение работы, — отметил он на пресс-конференции.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 128 тысяч скончались.В США количество заболевших превысило 600 тысяч. Трамп уверен, что ВОЗ должна была забить тревогу на несколько месяцев раньше.

15 апреля в ходе брифинга в Белом доме глава США заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что организация способствовала «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире. Именно поэтому Вашингтон перестанет спонсировать ВОЗ.

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс назвал решение лидера США опасным, писал NEWS.ru.