После начала российской спецоперации на Украине Всемирная организация здравоохранения посоветовала ответственным лицам уничтожить все высокоопасные патогены, исследуемые в лабораториях на территории страны, во избежание утечек и прочих инцидентов, которые могут привести к распространению заболеваний среди населения. Соответствующая рекомендация была направлена Киеву в четверг, пишет Reuters.

ВОЗ настоятельно рекомендовала украинскому Министерству здравоохранения и прочим связанным с делом лицам устранить опасные патогены с целью предотвращения потенциальных утечек, — говорится в заявлении ВОЗ.

Агентство отмечает, что в украинских лабораториях, как и во многих странах мира, велись исследования заболеваний, представляющих риски как для людей, так и животных, включая коронавирусную инфекцию. При этом лаборатории Украины получали поддержку от США, Евросоюза и ВОЗ в течение последних лет.

В связи с ведением боевых действий на территории Украины, ВОЗ допустила возможность «преднамеренной или случайной» утечки болезней в массы.

При этом организация не уточнила, были ли приняты во внимание её рекомендации. Не уточняются также конкретные виды патогенов, анализируемых на Украине.

Агентство направило запросы о предоставлении комментариев в Киев и украинское посольство в Вашингтоне, однако пока не получило ответа.

О наличии на территории Украины биолабораторий, финансируемых США, заявил в ходе брифинга 6 марта официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Согласно его информации, в них разрабатывались и создавались компоненты для создания биологического оружия.

Представитель ООН, в состав которой входит ВОЗ, подчеркнул, что организация не имеет мандата, позволяющего вести расследование о наличии биологических программ на Украине. Однако, по его словам, ООН внимательно следит за ситуацией.