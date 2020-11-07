ВОЗ сообщила о заражении норок коронавирусом в шести странах

https://static.news.ru/photo/11bbd408-20e9-11eb-8d32-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/Mads Claus Rasmussen/ТАСС

В шести странах животные на норковых фермах оказались заражены коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На сегодняшний день шесть стран — Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и Соединённые Штаты — сообщили о вирусе SARS-CoV-2 на норковых фермах, — говорится в заявлении, текст которого цитирует Pledge Times.

Речь идёт о мутировавшем вирусе. ВОЗ отмечает, что мутация не носит серьёзный характер и не представляет большей угрозы здоровью людей, чем распространившийся по миру коронавирус. Однако особенность мутировавшего штамма заключается в том, что он менее чувствителен к антителам, которые борются с инфекцией. Таким образом, разрабатываемые в мире вакцины коронавируса могут оказаться бесполезны для лечения этой его разновидности.

ВОЗ также обращает внимание, что последствия этой мутации и все свойства штамма ещё не полностью изучены. Организация призывает к проведению новых научных и лабораторных исследований для дальнейших разработок методов лечения и вакцин.

Ранее NEWS.ru писал, что в Дании зафиксировано 214 случаев передачи мутировавшего коронавируса от норки человеку. Правительство страны собирается уничтожить 17 млн животных на всех норковых фермах Дании.