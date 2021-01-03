ВОЗ сообщила о свыше 83 млн заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6f885620-4e0b-11eb-ab1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ВОЗ сообщила о рекордном количестве заболевших коронавирусом в мире с начал пандемии. Их число составило более 83 млн человек.

За сутки зарегистрировано 740 221 случай заболевания инфекцией, то есть общее число заражений составляет на 3 января 83 322 449 человек, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. Умерли от коронавируса с начал пандемии 1 832 412 человек, за последние сутки — более 12,5 тысячи.

Больше всего заражений вирусом нового типа выявлено в Америке — их число составляет более 36,3 млн. В Европе медики зафиксировали порядка 26,9 млн случаев заболевания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британские врачи выявили почти 55 тысяч новых случаев коронавируса за сутки 3 января. За 24 часа погибли 454 пациента, у которых в течение последних 28 дней был диагностирован COVID-19.