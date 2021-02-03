ВОЗ сообщила о рекордном уровне смертности от COVID-19

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Число зафиксированных летальных исходов от коронавирусной инфекции в мире достигло нового пика на фоне снижения темпов распространения заболевания, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

За прошедшую неделю от COVID-19 скончались более 96 тысяч человек — это самый высокий показатель с начала пандемии, приводит ТАСС данные ВОЗ. Предыдущий антирекорд был зафиксирован неделей ранее — тогда от коронавируса скончался95 991 человек.

В то же время ВОЗ отмечает, что в мире снижаются темпы распространения болезни. В последние три недели наблюдается тенденция по сокращению числа новых случаев заражения. Так за минувшую неделю число новых случаев заражения в мире сократилось на 13%. Наиболее заметный спад заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Африке и некоторых странах Европы.

Лидерам по темпам распространения коронавируса остаются США, здесь за неделю число заразившихся выросло более чем на 1,07 млн человек. Также странами сс высокими темпами распространения коронавируса остаются Бразилия (+364 тысячи случаев за неделю), Великобритания (+178 тысяч), Франция (+141 тысяча), Россия (+131 тысяча), Испания (+109 тысяч) и Мексика (+109 тысяч).

Ранее NEWS.ru писал, что специалистов ВОЗ допустили в Уханьский институт вирусологии, где, по слухам, мог возникнуть первый очаг заболевания. Есть мнение, что пандемия началась именно в этом научном заведении после утечки в одной из лабораторий. Поэтому китайская и мировая пресса уделяет событию особое значение. В частности, американский экс-президент Дональд Трамп ранее обвинил Китай в том, что он умышленно допустил утечку.