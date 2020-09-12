ВОЗ сообщила о рекордной заболеваемости COVID-19 за сутки

Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Точные цифры выглядят так — 307 930 случаев заражения против 306 857 случаев, зафиксированных 6 сентября, когда был установлен предыдущий антирекорд.
Об этом
ВОЗ приводит также статистику по континентам. Так, на обе Америки приходится почти 14,7 млн заболевших, 5,4 млн — на Юго-Восточную Азию и 4,8 млн — на Европу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах РФ зафиксирован рост случаев заражения коронавируса. По его словам, это связано с возвращением людей из отпусков, в целом ситуация остаётся стабильной. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».
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