ВОЗ сообщила о рекордной заболеваемости COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/66990f26-f61a-11ea-b5d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Точные цифры выглядят так — 307 930 случаев заражения против 306 857 случаев, зафиксированных 6 сентября, когда был установлен предыдущий антирекорд.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте. Отмечается, что общее число людей, заражённых инфекцией на планете, теперь составляет 28 637 952. С начала вспышки в мире из-за коронавируса умерли 917 417 человек.

ВОЗ приводит также статистику по континентам. Так, на обе Америки приходится почти 14,7 млн заболевших, 5,4 млн — на Юго-Восточную Азию и 4,8 млн — на Европу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах РФ зафиксирован рост случаев заражения коронавируса. По его словам, это связано с возвращением людей из отпусков, в целом ситуация остаётся стабильной. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».