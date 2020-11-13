ВОЗ зафиксировала 590 тыс. случаев COVID-19 за сутки в мире

https://static.news.ru/photo/6debe002-207f-11eb-9ee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

За минувшие сутки в мире заболели коронавирусом около 590 тыс. человек, общее число заражённых превысило 53,76 млн. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Летальных исходов за сутки зафиксировано 8,2 тыс. Во всём мире коронавирусной инфекцией заражены 53 766 728 человек, умерло с начала пандемии 1 308 975 человек.

Более 42% случаев инфицирования зафиксированы в Северной и Южной Америке. На втором месте — европейски страны, на третьем — Юго-Восточная Азия.

Накануне ВОЗ сообщила о 657 тыс. заболевших, что стало антирекордом с начала пандемии. 13 ноября в организации зафиксировали 641 тыс. заражений. При этом в ВОЗ подчёркивают, что в статистических подсчётах опираются только на официальные данные, предоставляемые государствами.

Как писал NEWS.ru, почти вся территория Соединённых Штатов Америки в настоящий момент является очагом заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С таким заявлением выступил эпидемиолог и член рабочей группы Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм.