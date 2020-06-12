Мир

ВОЗ сообщила о 136 тысячах новых случаев заражения коронавирусом за сутки

22:14, 12 июня 2020
Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила число новых заражений коронавирусом в мире за прошедшие сутки. Их оказалось более 136 тысяч человек.

На сегодняшний день зафиксировано более 7,5 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались более 421 тысячи человек, а более 3,5 млн выздоровели. Первое место по числу заражённых занимают США, второе — Бразилия, а третье — Россия.

Ранее эксперт из ВОЗ рассказал о сложностях подготовки ко второй волне пандемии COVID-19. Он также подчеркнул, что большинство стран ещё не могут справиться с первой волной.

NEWS.ru сообщал ранее, что ВОЗ призвала к дополнительным исследованиям бессимптомных случаев COVID-19.

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