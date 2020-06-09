ВОЗ сообщила о 109 тыс. случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки

https://static.news.ru/photo/f8401998-aa92-11ea-b732-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 109 тысячах новых заражений коронавирусом по всему миру за прошедшие сутки. Число летальных исходов увеличилось на 3,5 тысячи.

На сегодняшний день регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных. Следом за ним идёт Европа. На третьем месте Восточно-Средиземноморский регион.

По состоянию на 9 июня 2020 года в мире выявлено 7 238 410 заражённых коронавирусом. От заболевания скончались 410 485 человек, а выздоровели 3 538 255 пациентов.

Как информировал NEWS.ru, ранее вирусолог оценил испытания российской вакцины от коронавируса на людях.