ВОЗ сообщает о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

https://static.news.ru/photo/b93438be-8374-11ea-ade3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пятую неделю подряд в мире снижается количество новых заражений COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, на прошедшей неделе было зарегистрировано самое низкое количества заражений за неделю начиная с октября.

Количество сообщений о случаях COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было самое низкое с октября количество заражений за неделю, — сообщил глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил также, что число новых заражений сократилось почти вдвое.

Он также предупредил, что проблема окончательно ещё не решена, несмотря на уменьшение масштабов. Если же прекратить борьбу «на любом из фронтов», то проблема вернётся «с оглушительным громом».

Ранее NEWS.ru писал, что вводить обязательные сертификаты о наличии иммунитета к коронавирусу в качестве требования для путешественников пока нет нужды. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).